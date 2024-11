Lanazione.it - Il Ponte Buggianese attende il Viareggio

Il Pertini è pronto ad ospitare il match tra, valido per la decima giornata di campionato del girone A di Eccellenza. Si sfideranno due squadre che non sono uscite bene dall’ultimo turno, che ha visto anche il cambio di allenatore tra i bianconeri. Al posto di Stefano Santini, l’uomo che aveva conquistato ben tre promozioni consecutive col, è arrivato Christian Amoroso. Il nuovo trainer bianconero nativo di Cascina ha alle spalle diversi campionati di A con addosso le casacche di Fiorentina e Bologna. Può anche vantare varie esperienze in D da coach del Ponsacco, del Ghivizzano, del Sestri Levante, del Real Forte Querceta e del Seravezza. Al di là di tutto ciò, i biancorossi devono comunque regalare una prova di carattere e riscatto, per mettere alle spalle il brutto ok subito contro la Massese, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca per come è arrivato.