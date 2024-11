Sport.quotidiano.net - Hockey pista: Coppa Italia A2 e B. Il Roller prova a prendere Correggio

A singhiozzo il campionato femminile con la prossima gara Viareggio – Sasco Rotellistica fissata per il 26 novembre, nell’susi torna a giocare solo per ladi Serie A2 e B.A2. La classifica dicein testa con 12 punti, Modena e Scandiano 9, Seregno 6, Mirandola 0. E oggi alle 18 al PalaRegnani si affrontano proprio ilScandiano, targato Centro Palmer, e l’Amatori Modena: si gioca dunque per agganciare(che ha una gara in più del Modena e che oggi riposa) e per cercare la supremazia del girone in vista delle finali. Il Centro Palmer Scandiano di Enrico Mariotti dovrebbe essere al completo con i portieri Vecchi e Raveggi, e gli esterni Barbieri, Nicolò Busani, Roca, Deinite, Stefani, Beato, Herrero Meglioli e Riccardo Busani.B.