Gadda, la formazione passa dagli under

Vigilia di Ancona-L’Aquila: stamattina l’allenamento di rifinitura a porte chiuse dei dorici che permetterà a Massimodi sciogliere le ultime riserve circa lada mandare in campo contro gli abruzzesi del neo mister Michele De Feudis. Dopo la sconfitta di misura maturata a San Benedetto, ecco per i biancorossi un’altra partita-crocevia che porta con sé non solo la necessità impellente di fare punti per non scivolare verso la zona playout, distanti appena due lunghezze, ma anche per fare tante valutazioni in vista del mercato dilettanti che aprirà i battenti a dicembre. Al momento i dorici sono decimi in classifica con il terzo peggior attacco del girone, ma anche con la settima miglior difesa, questo nonostante i quattro gol subiti nell’orribile match di Termoli. Dall’altra parte L’Aquila, settima,che testerà la nuova guida di mister Michele De Feudis, collaboratore tecnico dell’Ancona nellata stagione con Donadel e Colavitto e nel finale di quella precedente, sempre con Donadel.