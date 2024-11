Gamberorosso.it - Fenomenologia di Alberto Magrì: ecco perché guardiamo i video del pasticciere dagli impasti giganti

C’è chi l’ha paragonato alfrancese Cédric Grolet che sui social posta creazioni golose partendo da– lo stesso fa anche lui – e c’è chi ha visto una somiglianza fisica con Jeremy Allen White, noto attore protagonista dell’acclamata serie tv The Bear. Anche se nei suoinon parla e non posta immagini della sua vita quotidiana, di(sui social @pastrychefam) si sa tutto: che ha 25 anni, che è toscano (di Livorno, per la precisione), che viene da una famiglia di pasticceri – ha imparato dal padre Raffaele e il nonno Antonio – che è passato, nel giro di un anno e mezzo da scarsi due milioni di follower (su TikTok e Instagram insieme) a oltre 13milioni, che non ha mai cambiato il suo racconto per immagini sui social e che è stato scelto anche da Netflix per promuovere la serie tv Emily in Paris preparando un maritozzo con l’attrice protagonista, Lily Collins.