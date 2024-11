Anteprima24.it - Da Serino al Vaticano: in udienza da Papa Francesco

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’ amministrazione comunale diinforma che MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024 l’intera cittadinanza diè invitata all’generale che si terrà indal Santo Padre,. “Un’occasione unica ed emozionante per il nostro paese, la possibilità di portare al cospetto della nostra, le sue peculiarità, le bellezze del nostro territorio. Allieterà l’incontro la nostra banda musicale “Città di” che per l’occasione avrà l’onore di esibirsi direttamente in. Accompagneranno la nostra partecipazione i parroci delle parrocchie del nostro territorio : don Gianluca Perrelli, don Gianpaolo Mazzeo e don Calogero Saia, che di cuore ringraziamo”, dice il sindaco Vito Pelosi. Chi desidera partecipare all’evento deve in tempi molto ristretti rivolgersi direttamente al parroco della parrocchia di appartenenza per le adesioni e versare al momento dell’ iscrizione la quota di € 30 per le spese vive di trasporto.