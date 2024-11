Inter-news.it - Chi è Bautista Pérez, l’argentino che ha stregato l’Inter

ha inserito nel suo taccuino un giovane calciatore di nazionalità argentina in vista della prossima estate: il suo nome è, seguito con interesse anche dalla Lazio.IL NOME –si aggiunge al novero delle pretendenti al calciatore argentino. Il giocatore del Racing Club ha 16 anni, non ha ancora firmato un contratto da professionista ed è seguito con attenzione anche da altre squadre europee. I nerazzurri, come riferito da Cesar Luis Merlo su X, hanno mostrato interesse per il suo profilo in vista del futuro. Il suo profilo è quello di un centrocampista in grado di assolvere con efficacia i compiti difensivi, essendosi finora distinto principalmente per le sue qualità in protezione e copertura della palla.trae la LazioLA CONCORRENZA –piace anche alla Lazio di Marco Baroni, una squadra che sta sicuramente dimostrando di lavorare ottimamente con i giovani.