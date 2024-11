Dilei.it - Camilla, la figlia di Roberto Mancini svela la sua malattia. Le dolci parole dell’allenatore

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

di uno degli uomini più noti e amati d’Italia: il calciatore, oggi allenatore – è stato anche sulla panchina della nazionale –. Sempre lontana dai riflettori, recentementeha pubblicato un romanzo e ha parlato per la prima volta della malformazione al viso da cui è affetta fin dalla nascita, che l’ha resa per molti anni vittima di bullismo. Il dolce messaggio del papà in diretta televisiva., vittima di bullismo a causa della“Un mese fa è iniziato un nuovo capitolo della mia vita: è stata la mia rinascita” ha scrittosu Instagram, annunciando l’uscita del suo primo libro da autrice. Un scelta che, spiega la stessa autrice, “affronta temi delicati e importanti, come il bullismo, una ferita che ho conosciuto da bambina”.