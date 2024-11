Ilrestodelcarlino.it - Cade dal trattore e batte la testa, Lia Ferrarini è morta a 56 anni: “Badare agli animali era la sua vita”

Reggio Emilia, 9 novembre 2024 – Se n’è andata in un pomeriggio di novembre Lia, la più piccola delle figlie dei titolari della storica azienda di Albinea. Èmentre faceva quello che più amava: occuparsi degli, il mestiere che svolgeva ogni giorno con infinita pazienza e passione. Un incidente tragico, una fatalità assurda, ha portato via per sempre Lia ai suoi famigliari, che non riescono a darsi pace per quanto accaduto. La tragedia si è consumata in un attimo: lei era al lavoro sul trattorino, è caduta – non si sa ancora cosa sia accaduto con esattezza – e ha battuto lasul cemento. L’hanno trovata così, i dipendenti dell’azienda di via Romesino ad Albinea, a nota in Italia per i prosciutti, i formaggi, l’aceto balsamico, il Parmigiano Reggiano, tutti prodotti di altissima qualità.