Iltempo.it - "Caccia all'ebreo" ad Amsterdam: Europa sotto choc e imbarazzo a sinistra

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Una «all'» che il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha definito «la notte dei cristalli» evocando l'ondata di pogrom antisemiti divampati nella Germania nazista tra il 9 e il 10 novembre 1938, di cui ricorre l'anniversario. Un «atto premeditato e inaccettabile» secondo Netanyahu, e non uno scontro tra tifoserie opposte. Ad, la scorsa notte, i tifosi della squadra di calcio Maccabi Tel Aviv, dopo la partita diLeague con l'Ajax, sono stati aggrediti da gruppi pro Palestina. Il bilancio é di 10 feriti tra i supporter israeliani e circa 67 arresti effettuati in totale durante la giornata da parte della polizia olandese. Anche se la maggior parte dei fermati sarebbero stati rilasciati. Tuttavia in serata, dopo l'incontro con il nuovo ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, il ministro della Giustizia olandese, David van Weel, su X ha fatto sapere: «Holineato che i Paesi Bassi condannano fermamente la violenza e che non c'è posto per l'odio e l'antisemitismo.