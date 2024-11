Bergamonews.it - Bergamo si accende per le feste: in arrivo la ruota panoramica e il “Bosco di Natale”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Dall’ormai tradizionalea un vero e proprio “di” in piazza Vittorio Veneto:inizia adrsi per le festività di fine anno e lo farà con una serie di iniziative coordinate dal Distretto Urbano del Commercio.Lunedì di fronte a Palazzo Frizzoni arriverà un tir con a bordo lache da qualche anno caratterizza il centro cittadino, affascinando con la sua vista inedita grandi e piccini: il montaggio inizierà immediatamente e per il weekend del 16-17 novembre l’attrazione dovrebbe essere pienamente operativa.Ma il cuore pulsante della città vedrà anche un altro allestimento suggestivo: il Distretto Urbano del Commercio, sostenuto dalla Bcc Oglio e Serio, ha infatti commissionato alla paesaggista Lucia Nusiner l’ideazione di unnatalizio in piazza Vittorio Veneto.