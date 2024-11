Oasport.it - ATP Finals 2024: il girone di Bolelli/Vavassori ai raggi X. Tutte le coppie affrontate negli Slam

Simonee Andreasono pronti ad affrontare per la prima volta assieme le ATP. Per l’ex top 40 del mondo in singolare non è la prima volta, dato che con Fabio Fognini aveva vissuto l’emozione della O2 Arena di Londra, mentre per il torinese si tratta dell’esordio assoluto nel torneo delle migliori otto.Il novero degli avversari non è ovviamente di quelli semplici, ma la sorte ha “regalato” loro tutti quelli che li hanno eliminati, prima o poi,quest’anno. Il tutto a partire da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, da El Salvador e Croazia rispettivamente, che sono stati avversari nella sfortunata finale al Roland Garros. Nondimeno, 3 precedenti (tutti nel), tutti sul rosso e tutti persi. E oggi questa è la coppia numero 1 al mondo.La prima dei due azzurri sarà però lunedì con la coppia indiano-australiana, nonché di comprovata esperienza, formata da Rohan Bopanna e Matthew Ebden.