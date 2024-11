Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Le Leggi Del Cuore, Puntate Colombiane: Attentato Contro Julia!

Leggi l'articolo completo su Uominiedonnenews.it

Ledel: Gonzalo vuole vendicarsi die, per farlo, organizza unai suoi danni. Lucia scopre tutto e cerca di impedire il peggio!Ledelva avanti e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci saràche farà i conti con un momento davvero difficile. Infatti, la protagonista sì troverà nel mirino di unre e sarà Lucia ad intervenire per cercare di salvarle la vita all’ultimo minuto. Ma ecco che cosa sta per succedere.Ledel: Gonzalo organizza un!Nel corso dellede Ledel, al centro dell’attenzione c’è il caso di Gonzalo, di cui si occupa proprio. L’avvocatessa scopre che Gonzalo è coinvolto in un traffico criminale che riguarda varie attività illecite e, tra le altre cose, anche truffe ai danni delle persone innocenti.