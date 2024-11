Ilrestodelcarlino.it - Alta tensione e scontri Bologna, le reazioni del centrodestra dalla Lega a FdI

, 9 novembre 2024 – Il centro storico diè stato teatro di violentitra manifestanti e forze dell'ordine. Due cortei, uno antifascista e l'altro organizzato da gruppi di estrema si sono incrociati in città, dando vita a momenti dicostringendo la polizia a intervenire con la forza per ristabilire l'ordine pubblico. Immediate le razioni della politica,a Fratelli d’Italia, non sono mancati gli attacchi rivolti ai collettivi antifascisti e alla segretaria del Pd Elly Schlein, che questa mattina,manifestazione dell’Anpi in Montagnola, si era scagliata contro l’iniziativa dell’estrema destra. PRESENTAZIONE CANDIDATI FRATELLI D ITALIA CON IL PRESIDENTE FOTI E IL VICE MINISTRO GALEAZZO BIGNAMI Piena solidarietà e vicinanza "alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e ai cittadini coinvolti neglia causa degli antagonisti che, in nome di una distorta idea di democrazia, provano ad impedire di parlare e manifestare a chi non la pensa come loro”, sono le parole del viceministro Galeazzo Bignami (FdI).