Oasport.it - Alberto Razzetti sugli scudi nel day-2 del Trofeo Nico Sapio. Lisa Angiolini regina della rana

Seconda e ultima giornata di gare50ª edizione deldi nuoto. Nella vasca cortaSciorba, a Genova, abbiamo assistito ad alcuni test interessanti, poco prima di affrontare gli Assoluti invernali di Riccione, sempre nella piscina da 25 metri. Una rassegna tricolore importante per andare a definire la squadra che prenderà parte ai Mondiali (vasca corta) in programma dal 10 al 15 dicembre a Budapest (Ungheria).Da questo punto di vista,ha fatto vedere cose rimarchevoli. Dopo aver vinto ieri i 200 misti, il ligure ha regalato spettacolo al pubblico di casa, imponendosi nei 200 delfino e nei 400 misti, con riscontri più che apprezzabili: 1:52.22 nel primo caso, migliorando il recordmanifestazione che gli apparteneva di 1:52.51; nell’alternarsi degli stili stesso discorso in 4:06.