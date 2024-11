Lanazione.it - Volley, la Verodol Cbd Casciavola ospita il Blu Volley Quarrata

(Pisa), 8 novembre 2024 - Rinfrancata dalla bella vittoria di Viareggio, torna fra le mura amiche del Pala Pediatrica laCBDche per la sesta giornata del campionato di serie c affronta, sabato 9 alle 21, il Blu, avversario inedito, mai affrontato nelle ultime stagioni perché costantemente inserito in un girone diverso, ma formazione ormai da molti anni sul palcoscenico della massima serie regionale e che lo scorso anno ha sfiorato i playoff chiudendo la stagione a solo una lunghezza dal terzo posto. Si tratta quindi di una partita difficile per le squadra di Tagliagambe che dovrà affrontare l’avversario con grande attenzione e concentrazione e magari con quell’entusiasmo, derivante dal successo di domenica, che serve a gettare il cuore oltre l’ostacolo.