Ilfoglio.it - Vieni dal buio, il nuovo romanzo di Mariagloria Fontana

In letteratura come nella vita, sembra che certi adulteri siano destinati a finire in tragedia. Forse per il carattere di chi li mette in atto, oppure perché entrano in gioco sentimenti forti e contrastanti: la gelosia, l’orgoglio, il possesso. E’ così per la protagonista didal, secondodiedito da Castelvecchi. Nora sta per sposarsi, è tutta presa dai preparativi: “Al centro della fronte, tra le due sopracciglia curve stazionavano le prime rughe d’espressione, a scapito della bellezza e della gioventù, si prendevano gioco di Nora e della sua inquietudine”. Vola a Parigi per scegliere l’abito nuziale, un abito bianco, che si adatta “alle curve del suo corpo ma non alle pieghe che sta prendendo la sua vita”. Da tempo è legata a Paolo, un rapporto tanto solido quanto stanco, che forse riesce a portare avanti solo grazie alla compresenza di Max.