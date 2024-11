Ilgiorno.it - Varese, Beko vuole chiudere la fabbrica di Cassinetta: 2.200 lavoratori rischiano il posto

Con pessime notizie, peraltro già nell’aria, si sono svegliati venerdì mattina idello stabilimentodidi Biandronno, in provincia di. Sono 2.200 e tutti loro temono per il proprio futuro: laè destinata alla chiusura. ''Nel corso dell'incontro al Mimit suItalia, ex Whirlpool, l'azienda ha presentato la strategia negli stabilimenti italiani, alludendo alle chiusure delle filiere del lavaggio e della refrigerazione, che riguarderebbero gli stabilimenti di Comunanza (Ascoli Piceno), di Siena e di)''. Lo dichiarano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom Cgil, e Pino Gesmundo, segretario confederale Cgil, in una nota. ''Le lavoratrici e ipretendono rispetto, dal momento che sono informazioni che già circolano da diversi giorni''.