Corrieretoscano.it - Una ‘macchina volante’ da record da Carmignano agli Stati Uniti

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

– Unadi dimensionipronta ad essere esposta in una mostra negli. E la costruzione arriva da Comeana, nel comune di, in provincia di Prato. Sta per spiccare il volo verso gliil più grande aliante leonardiano mai realizzato. Un volo che comincia proprio dalla Niccolai srl, l’azienda artigianale specializzata nella produzione di macchine di Leonardo per i musei di tutto il mondo.L’opera è stata presentata il 7 novembre in anteprima alle istituzioni del territorio pratese durante l’open day alle officine di via Lombarda per dimostrare come le capacità artigianali della zona di Comeana siano in grado di competere in tutto il mondo. All’iniziativa hanno portato il loro saluto il consigliere regionale della Toscana Marco Martini, il sindaco di Signa Giampiero Fossi, l’assessore di Campi Bisenzio Daniele Matteini e il consigliere comunale campigiano Paolo Gandola.