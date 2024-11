The Nic Award 2024 | una vetrina per le nuove proposte della moda italiana in Giappone

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Si è appena concluso The Nic (New Italian Cool), la prima edizione dell’evento che ha messo in luce le, organizzato a Tokyo dalla Camera di commercioin, che si pone come punto di riferimento, osservatorio privilegiato e agente di propulsione del nuovo Made in Italy .La cerimonia di premiazione e la sfilata disi sono tenute presso l’iconico teatro Nohscuola Umewaka, alla presenza di 200 ospiti.The Nicè stata un’occasione speciale per puntare l’attenzione su una selezione di talenti emergenti italiani, dando loro l’opportunità di affacciarsi su un mercato interessante ma estremamente esigente, sofisticato e complesso. Sono stati annunciati i vincitori delle due categorie New e Upcoming ed i vincitori dei premi speciali Sostenibilità e Stampa (due premi ex aequo):Premio New (per brand commercialmente attivi da almeno due anni): Aim Handmade in Italy, sinonimo di eleganza artigianale.