The Fantastic Four | First Steps il ruolo di John Malkovich potrebbe essere stato svelato

The, ildiNon molto tempo dopo l’annuncio del cast principale di The, al reboot dei Marvel Studios sono stati aggiunti diversi attori non protagonisti, ma i loro personaggi non sono stati resi noti e non sappiamo ancora chi interpreteranno. Saremmo molto sorpresi se Paul Walter Hauser non venisse scritturato per ildel cattivo Uomo Talpa, e si ipotizza che Natasha Lyonne interpreterà Alicia Masters, l’amante di Ben Grimm, o darà la voce al robot H.E.R.B.I.E..Per quanto riguarda, Charles Murphy di Murphy’s Multiverse ha ora riportato che il leggendario attore interpreterà uno dei più vecchi cattivi della squadra, Ivan Kragoff, alias il Fantasma Rosso. Nei fumetti, Kragoff era uno scienziato russo che tentava di replicare le condizioni che davano i poteri aii Quattro.