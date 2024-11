Terreni contesi al Circeo | firmato il primo atto di affrancazione

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

San Felice, 8 novembre 2024 – Dopo anni di attesa e incertezze, al via la regolarizzazione definitiva per iubicati nell’area di Molella, Mezzomonte e Palazzo, la cui appartenenza al patrimonio del Comune di San Felice, pur essendo ricadenti nella circoscrizione amministrativa di Sabaudia, è stata riconosciuta con sentenza definitiva n°7618/2023. Nella giornata odierna, 7 novembre 2024, è stato sottoscritto ilnotarile didel canone enfiteutico, quella del sig. Chicco Francesco, per il quale è stata di enorme importanza la professionalità del notaio Lucio Nastri, incaricato dal Comune di San Feliceper lo studio delle problematiche inerenti la predisposizione degli atti notarili die di alienazione degli immobili interessati.