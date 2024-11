Gaeta.it - Tar del Lazio respinge la richiesta di sospensiva al concorso per nuove licenze taxi a Roma

Facebook WhatsAppTwitter La recente decisione del Tar delha sollevato molte discussioni tra i tassistini. Con un’ordinanza pubblicata il 25 ottobre, il tribunale amministrativo ha respinto ladi sospensione della determinazione dirigenziale diCapitale, emessa lo scorso 30 agosto, riguardante il “pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di 1000“. Questo sviluppo potrebbe avere ripercussioni significative sul settore del trasporto pubblico in città, oggetto di polemiche e contestazioni.Ladi sospensione del bandoIl ricorso presentato da un gruppo di tassisti mirava non solo a ottenere la sospensione della determinazione, ma anche la sua cancelne definitiva attraverso il giudizio di merito. Questo bando, che prevede l’assegnazione di ben 1000, è stato oggetto di attacchi da parte di chi teme che l’aumento dellepossa compromettere la propria attività lavorativa.