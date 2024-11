Ecodibergamo.it - Sull’e-Brt elettrico previsti 4 milioni di passeggeri all’anno: ecco la mappa del percorso

MOBILITÀ SOSTENIBILE. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza basato, non dimentichiamolo, sui fondi dell’Unione europea per ripartire dopo la ferita del Covid, finanzia massicciamente il trasporto pubblico: nella Bergamasca lo vediamo in un cantiere come quello dell’e-Brt, il bussu sede propria tra Bergamo e Verdellino, destinato a trasportare 4di, lavoratori e studenti che potranno evitare di prendere l’auto. Il risultato? Quasi mille di tonnellate in meno di emissioni di anidride carbonica. Tra gli ambiziosi obiettivi del progetto e-Brt (dall’inglese «Bus Rapid Transit») di Atb, pronto nel 2026, c’è anche la piantumazione di 250 alberi.