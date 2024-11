Thesocialpost.it - Sicilia, attirato con la promessa di un lavoro: 25enne rapito a scopo di estorsione

A Mussomeli, uncurdo iracheno è stato vittima di un sequestro durato quattro giorni, dopo essere statoincon ladi une di un alloggio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era stato contattato da un connazionale che lo aveva convinto a lasciare Bolzano per trasferirsi a Caltanissetta, con l’illusione di un’opportunità stabile. Tuttavia, una volta arrivato nel territorio nisseno, la situazione è rapidamente degenerata.Leggi anche: Maltempo a Catania: le strade come torrenti in piena. Ad Acireale divieto di uscire di casaIncatenato al muroCome si è svolto il rapimentoAl suo arrivo, ilè stato fatto salire su un’auto guidata da un uomo, che lo ha portato fino a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Qui, è stato aggredito da due uomini con il volto coperto, picchiato e rinchiuso in una stanza, dove è stato incatenato al muro.