Gaeta.it - Sardegna: pubblicato il bando per un volo diretto stagionale verso gli Stati Uniti

Facebook WhatsAppTwitter Lasi prepara a rafforzare i legami con gliattral’annuncio di un nuovovolto all’attivazione di un. L’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, ha evidenziato che questo collegamento, che partirà idealmente dal 2026, aprirà nuove opportunità per il turismo e la promozione delle bellezze locali, con il focus su destinazioni significative come New York e Filadelfia.I dettagli del nuovoIl nuovodovrebbe decollare da Cagliari o Olbia, ma la destinazione finale negliè ancora in fase di definizione. L’assessore Cuccureddu ha dichiarato che l’intenzione è di attivare il collegamento per almeno sei mesi all’anno. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per accrescere l’interessela, non solo come meta per il turismo estivo, ma anche come luogo da visitare durante tutto l’anno.