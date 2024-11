Gaeta.it - Roma si impegna per la sostenibilità: il sindaco Gualtieri alla fiera Ecomondo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lainternazionale dedicatagreen e circular economy,, ha accolto ildi, Roberto, per discutere le strategie volte a trasformare la capitale in un modello di. Durante l’intervista condotta da Roberta Serdoz, vice direttrice dei Tg regionali Rai, il primo cittadino ha esposto le misure chiave che l’amministrazione intende attuare per migliorare la qualità della vita deini e promuovere un ambiente più sano e vivibile.Il piano clima per un futuro sostenibileUno dei punti fondamentali del discorso diè stato il “Piano Clima,” un’iniziativa cruciale per orientare la città verso obiettivi di. Questo piano ambizioso si allinea con le direttive dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del Piano Europeo per l’energia e il clima, mirati a ridurre le emissioni di carbonio e a promuovere pratiche sostenibili.