Roma Friedkin attesi nella Capitale | nel frattempo Juric prepara il Bologna

Il presidente della, Dan, in compagnia del figlio Ryan, è attesonelle prossime ore, molto probabilmente già dal mattino di domani, salvo cambio improvviso di programma. Presente assieme al proprietario e suo figlio anche il braccio destro del gruppo, Marc Watts; l’ultima volta che erano stati in Italia fu per il licenziamento di Daniele De Rossi. Questa volta a fare le spese del blitz capitolino della proprietà, invece, potrebbe essere Ivan, al quale la società aveva dato un ultimatum prima della sfida in Europa League. L’1-1 in Belgio però potrebbe aver dato l’accelerata al cambio in panchina, e già la gara di domenica con ilpotrebbe essere decisiva. Nelil tecnico giallorosso ha ripreso a lavorare a Trigoria con la squadra, tornata ad allenarsi questa mattina alle 12.