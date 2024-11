Lanazione.it - Perché gli storni creano spettacolari “coreografie” in cielo?

Viareggio, 8 novembre 2024 - Chiunque abbia assistito ai volie ipnotici degli(come in questo video realizzato a Viareggio) sa quanto possa essere affascinante questo fenomeno naturale. Ma dietro queste complesseaeree si nascondono ragioni ben precise. Ne parliamo con il professor Franco Bagnoli, esperto di sistemi complessi e docente di Fisica teorica della materia all'Università di Firenze. Intanto, spiega il docente, “glisono piccoli uccelli migratori che un tempo volavano dall'Europa verso l’Africa per l’inverno ma che, a causa del riscaldamento globale, oggi spesso rimangono in Italia durante la stagione fredda. In autunno e inverno, quando le temperature si abbassano, questi uccelli si spostano dal nord Europa e arrivano alle nostre latitudini, e quindi anche nelle città italiane”.