Nina Dobrev, primo red carpet da fidanzata (con anello in bella vista)

Iltappeto rosso (anzi, verde in questo caso) da fidanzati non si scorda mai: è così anche pere Shaun White. L’ex star di The Vampire Diaries e il promesso sposo, medaglia d’oro olimpica nello snowboard, hanno preso parte agli Earthshot Prize Awards a Città del Capo, in Sudafrica. GUARDA LE FOTOAnelli da star: i gioielli a cui ispirarsicon l’di fidanzamento sul redÈ la prima apparizione sul redda quando hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale, il 30 ottobre., 35 anni, e il fidanzato Shaun White, 38 anni, sono ormai inseparabili da cinque anni: eccoli sorridenti e affiatati, lei fasciata in uno splendido abito rosso e lui in smoking nero. A brillare è l’all’anulare sinistro dell’attrice, un solitario ovale da 5 carati incastonato su una fascia in oro giallo.