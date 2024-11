Anteprima24.it - Napoli, Fratelli d’Italia sfida De Luca: “Sono finiti i suoi giorni di gloria, se ne renderà conto”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non sarà di certo il “fuoco amico” del PD a bocciare Dema sarà il giudizio dei cittadini a far capire che idi, se neda sè, in questi dieci anni la Campania si è contraddistinta solo per inefficienza e inattività”. Cosi in una nota il presidente del coordinamento cittadino diMarco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale diGiorgio Longobardi. “Deinebriato daiinsuccessi, dalla sanità dove non è mai stato nominato un assessore ai trasporti è tutto un disastro, non è riuscito a portare avanti nemmeno un progetto per contribuire positivamente e costruttivamente a qualsiasi forma di cambiamento per la Campania. Il centro-destra è già pronto a governare la regione restituendo la giusta dignità ai cittadini trascurati da chi invece avrebbe dovuto garantire almeno i servizi minimi per una vita dignitosa.