Romadailynews.it - Mediterraneo: la temperatura sale di oltre 1° negli ultimi 25 anni

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

I dati appena diffusi dal servizio meteo dell’UE, Copernicus, dicono che il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre e che lamedia globale supererà l’obiettivo di 1.5° rispetto ai livelli pre-industriali fissato nel 2015 alla Cop 28 di Parigi, arrivando probabilmente a più di 1.55 gradi.“L’anomalia media dellaglobale per i primi 10 mesi del 2024, da gennaio ad ottobre – scrive Copernicus – è stata di 0,71 gradi superiore rispetto alla media 1991-2020: è la più alta mai registrata per questo periodo, e di 0,16 gradi più alta dello stesso periodo del 2023”. In, precisa il servizio meteo europeo, “dato che il 2023 è stato 1,48 gradi sopra il livello pre-industriale, è virtualmente certo che laglobale annuale per il 2024 sarà di più di 1,5 gradi sopra il livello pre-industriale, ed è probabile che sarà superiore di più di 1,55 gradi”.