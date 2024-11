Ilfattoquotidiano.it - “Mai senza resistenza”: martedì 12 novembre a Milano le iniziative per gli 80 anni dell’Anpi

Tre eventi per raccontare l’antico ma ancora vivo e vitale impegno antifascista e costituzionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.12sarà protagonista di “Mai” l’iniziativa per celebrare gli 80, compiuti il 6 giugno scorso. Un evento che si terrà in tre diversi luoghi del capoluogo lombardo: nel Salone Giuseppe Di Vittorio della Cgil, alla Loggia dei Mercanti – con la deposizione di una corona in ricordo dei caduti per la Libertà – e al Piccolo Teatro (qui il programma completo).Al centro dell’evento momenti di memoria attiva, ma anche le battaglie in corso: per la pace, contro l’autonomia differenziata e il “premierato“, per il contrasto giuridico e culturale ai neofascismi e dunque per una sempre più consistente diffusione della memoria delle Partigiane e dei Partigiani, in particolare tra i giovani.