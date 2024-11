Panorama.it - La casa di proprietà è un sogno: solo 1 famiglia su 3 può permettersela

Comprareè sempre più un miraggio.unasu tre può permetterselo e così il 60% della domanda ripiega sull’affitto. Stando alla fotografia scattata dal 17esimo Rapporto sull’Abitare 2024 (analisi di Nomisma, con Crif) l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto nel settore immobiliare.A fronte di tre milioni di famiglie che vorrebbero acquistare un’abitazione nei prossimi 12 mesi, solamente quasi 1 milione (980mila nuclei familiari) di queste è nelle condizioni economiche per poterlo effettivamente fare. Questo dato riflette una realtà economica difficile, in cui gran parte delle famiglie non riesce a coprire le spese essenziali, figuriamoci l’acquisto di un’abitazione. Anche le famiglie con un reddito adeguato vedono spesso l’acquisto di unacome un traguardo difficilmente raggiungibile, specialmente per i nuclei più numerosi o per i single.