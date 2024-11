Inter-news.it - Inter, cambia anche il Collegio Sindacale: ecco i tre nuovi Sindaci Effettivi

Tra i tantimenti avvenuti in casadopo il passaggio di consegne tra Suning e Oaktree quello delè il più sottovalutato, eppure la nomina dei treha la sua importanza. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo corso nerazzurroMILANO – Da giorni si parla della rivoluzione che la proprietà Oaktree Capital Management sta attuando in Viale della Liberazione ma al momento non si conoscono tutti i dettagli. L’attenzione principale è rivolta ai movimenti dirigenziali. I famosi “piani alti” della società nerazzurra. E il “nuovo” Organigramma dell’, che è ancora in evoluzione, ne è la prima dimostrazione. Non tutte le modifiche, però, sono state documentate. Facciamo un po’ di chiarezza sulla situazione.Consiglio di Amministrazione: Presidente Marotta e la quota di maggioranza Oaktree NUOVO CDA – La nomina del nuovo Presidente Giuseppe Marotta e, di conseguenza, del nuovo Consiglio di Amministrazione targato Oaktree è solo la novità più mediatica del 2024.