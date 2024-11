Lanazione.it - Incidente, grave ciclista investito da un camion: interviene Pegaso, codice rosso

Prato, 8 novembre 2024 – Paura per unaccaduto a Prato in via dell’Unione Europea. E’ accaduto intorno alle 11.30 di venerdì 8 novembre. Unsettantenne sarebbe stato travolto, secondo un primo riscontro della dinamica, da un. Cadendo ha riportato diverse gravi ferite. Immediato l’allarme dato dagli automobilisti di passaggio e dal conducente del, che hanno prestato i primi soccorsi. A intervenire, un’ambulanza della Misericordia di Prato oltre all’automedica. Le condizioni dell’uomo che era alla guida della due ruote sono apparse subito gravi. Il personale sanitario ha quindi allertato l’elicottero. Che ha trasportato l’uomo inall’ospedale di Careggi. Per la dinamica sono intervenuti i vigili urbani.