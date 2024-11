Formiche.net - Il bacio di Marini, l’aereo di Meloni, la moto di Salvini. Queste le avete viste?

La notizia della settimana non può che essere il risultato delle elezioni americane, che hanno concentrato l’attenzione dei media negli ultimi giorni. In Italia, a Roma, si è tenuta come sempre l’election night organizzata dall’ambasciata americana, quest’anno a Villa Miani. Tra i partecipanti accolti dall’ambasciatore Markell c’era anche Valeria, che sperava nella vittoria del tycoon.Prima del voto americano, però, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia, ha scelto di visitare il Villaggio Difesa allestito al Circo Massimo, sempre a Roma, in occasione della Festa delle Forze Armate che si è tenuta lo scrso 4 novembre. Per l’occasione, è stata immortalata sopra un aereo in esposizione.Matteoinvece è stato avvistato a cavalcioni di unaal Salone del ciclo eciclo, mentre Maurizio Lupi ha corso per la quindicesima volta la maratona di New York.