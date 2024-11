Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso in Spagna parla (male) di Mariavittoria e tira in ballo Shaila

La permanenza diFranchi all’interno della Casa del Gran Hermano insta parecchio facendo discutere.Non sono passate inosservate le dichiarazioni che l’idraulico ha fatto ieri sera a Maica Benedicto, rifilandole così un palo. Ma soprattutto ai fan della coppiaFranchi–Minghetti non sono piaciute le dichiarazioni che lui ha fatto sull’attuale gieffina italiana. Ecco cosa aveva detto non appena entrato nella Casa spagnola:Sì mi può anche piacere, ma non nel senso che voglio averci una relazione. Non possiamo stare insieme, non è una cosa possibile. Non mi piace in quel senso. Se mi manca lei? No, lei non mi manca, mi mancano tutti i ragazzi delitaliano.Poi ieri ha rincarato la dosendo inancheGatta, come riportato da Biccy.