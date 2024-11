Lettera43.it - Generali ancora tra le World’s top companies for women

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

è stata inserita anche quest’anno da Forbes nella lista delleTopfor, la classifica che riconosce l’eccellenza nell’attrarre, trattenere e valorizzare i talenti femminili attraverso l’offerta di modalità di lavoro flessibili, programmi di sviluppo delle competenze, opzioni di congedo per motivi familiari e una mission in linea con l’empowerment femminile. A seguito di un’indagine che ha coinvolto circa 100 mila donne che lavorano in multinazionali in 37 Paesi, il Gruppo si è classificato al primo posto tra le aziende italiane e al nono posto a livello globale (dal 22esimo nel 2023) nella lista delle 400 aziende più attente alle donne. Per stilare l’elenco, Forbes e la società di ricerche di mercato Statista hanno chiesto ai partecipanti se raccomanderebbero il loro datore di lavoro ad amici o familiari, e di valutare l’azienda sia in base alle pratichesul posto di lavoro sia in base a questioni specifiche di genere, come l’equità retributiva, la gestione dei casi di discriminazione dei dipendenti e la presenza o meno di pari opportunità di avanzamento per le donne e per gli uomini.