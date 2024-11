Friuli Venezia Giulia approva la manovra di bilancio 2025 | 62 miliardi per salute economia e ambiente

Gaeta.it - Friuli Venezia Giulia approva la manovra di bilancio 2025: 6,2 miliardi per salute, economia e ambiente

Facebook WhatsAppTwitter La giunta delha definitivamenteto ladiper il, un’importante iniziativa dal valore di 6,2di euro. Ora, il disegno di legge è pronto per passare al Consiglio regionale, dove dovrà ricevere il consenso finale per la sua attuazione. Questarappresenta un passo strategico per affrontare le sfide economiche e sociali della regione, con attenzione particolare a settori vulnerabili e agli investimenti sostenibili.investimenti nei settori strategiciL’assessora regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha sottolineato come lapunti a dare risposte immediate in ambito della spesa corrente e degli investimenti. In un contesto difficile, caratterizzato dall’aumento del costo della vita, sono previsti interventi significativi in ambito sanitario e per il sostegno alle persone più fragili.