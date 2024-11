Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia sogna il ribaltone, arrivano La Russa e Arianna Meloni: “Qui la storia non è già scritta”

Bologna, 8 novembre 2024 – “La vittoria è possibile. Si può invertire la tendenza, magari capiterà proprio questa volta. Dopo le elezioni in Liguria il centrodestra non si pone limiti.”. Il presidente del Senato Ignazio Laarriva al Savoia hotel Regency, al Pilastro, che sarà anche sede dell’evento clou dicon la premier Giorgiae i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, accompagnato dal viceministroano Galeazzo Bignami per tirare la volata a Elena Ugolini e ai candidati in corsa con FdI alle prossime Regionali del 17 e 18 novembre. Prima di salire sul palco, abbracci, selfie e strette di mano. E qualche parola per caricare le truppe: “Quando tutto sembra difficile e impossibile dobbiamo lottare. Non si deve lottare solo quando l’obiettivo è vicino.