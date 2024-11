Gaeta.it - Epatite C: le nuove sfide nella diagnosi e nella terapia al centro della riunione stabiese di epatologia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel panoramasalute pubblica, l’C continua a rappresentare una vera sfida. La sedicesima edizionedi, tenutasi presso l’hotel degli Ulivi di Gragnano, ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento delle strategie diagnostiche e terapeutiche per affrontare non solo l’C ma anche le malattie epatiche emergenti. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore, istituzioni locali e professionistisalute, pronti a discutere l’evoluzione delle cure e l’importanzaprevenzione.Innovazioni e progressidell’Laè stata inaugurata dai saluti dei sindaci di Castellammare di Stabia e Gragnano, Luigi Vicinanza e Aniello D’Auria, e da figure chiave come Giuseppe Russo, direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, e Ferdinando Primiano, direttore sanitario.