Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 8 novembre: Zeynep tradisce Emir, e lui si vendica

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

Come anticipato la soap turca(Kara Sevda) questa settimana farà il bis e tornerà con un appuntamento serale anche oggi –– su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:36 e ci terranno compagnia fino alle 23:23 circa? Riflettori puntati su, che si rifiuterà di aiutarea incastrare suo fratello Kemal. La vendetta di Kozcuo?lu non si farà attendere., trame serali dell’8: Kemal e Nihan trovano un indizioUna svolta sembrerà arrivare nel momento in cui Soydere e la pittrice riusciranno a rintracciare il medico che avrà lasciato le sue impronte sul bottone rinvenuto sulla scena del crimine.Purtroppo però – quando lo interrogheranno – scopriranno che lui avrà un alibi inattaccabile.Kemal e Nihan vicini nelle puntate seraliKemal e Nihan – in occasione del compleanno di Deniz – avranno l’opportunità di trascorrere insieme un sereno pomeriggio.