Elezioni Usa, lo strano caso di Mr. Cuomo

C’è un aspetto della vicenda elettorale americana che è stato completamente ignorato dai media e dagli esperti e non se ne capisce il perché. Qualcosa che potrebbe toccare molto da vicino gli italiani dal momento che riguarda un campione della nostra terra negli States sia pure di seconda generazione. Qualcosa che rimanda alla trappola giudiziaria fatta scattare per mettere fuori gioco colui che appariva come il più probabile candidato democratico alla presidenza.Stiamo parlando di Andrew, figlio del tre volte governatore dello Stato di New York Mario (originario della provincia di Salerno) e a sua volta governatore per due mandati costretto a dimettersi per vicende di molestie sessuali tirate fuori all’improvviso e risalenti a molti anni addietro. Parole ritenute sconvenienti rivolte a giovani collaboratrici nelle pause di una campagna elettorale, una mano posata sulla spalla, un abbraccio forse troppo caloroso.