Ilrestodelcarlino.it - Dall’amore al tribunale. Regali costosi, casa e vacanze. La denuncia per truffa: assolta

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, unapresa in affitto che pagava lui, le cure dal dentista,e perfino un servizio fotografico a spese sue per tentare la carriera di fotomodella. Finché sono rimasti insieme non era stato un problema pagare ma poi, quando lei non si era voluta trasferire da lui in Veneto, allentando così la relazione che poco a poco è finita, l’uomo si è sentito raggirato e l’hata perfacendola finire a processo. Imputata una 35enne residente ad Ancona ma di origini marocchine. Vittima un 57enne di Treviso. La giudice Tiziana Fancello, dopo una istruttoria durata diverse udienze, dove sono stati sentiti entrambi in aula, ieri pomeriggio ha assolto la 35enne con formula piena "perché il fatto non sussiste". Era difesa dall’avvocato Diego De Giacomi. La Procura ha chiesto l’assoluzione spiegando, nella requisitoria del pm, che è venuto a mancare sia l’elemento oggettivo che soggettivo.