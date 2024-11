Gaeta.it - Civitavecchia: eventi commemorativi per il centenario della Grande Guerra presso la Guardia Costiera

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il “Progetto 1918” ha preso vita negli spazibiblioteca del Centro storico culturale del Corpo delle Capitanerie di porto, situato nel suggestivo basamento del Forte Michelangelo a. Questa iniziativa ha avuto luogo in un periodo che segna il, coinvolgendo studenti delle scuole locali in una riflessione profonda su un capitolo crucialestoria italiana.Un viaggio nella storiaL’evento, guidato dal professore Mario Camilletti del Liceo “Galileo Galilei”, si è articolato in una mostra di uniformi e materiali bellici del periodo. Questo approccio ha offerto agli studenti un’opportunità unica per interagire con la storia in modo diretto, tramite la visualizzazione e l’analisi di reperti storici.