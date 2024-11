Citadel | Honey Bunny la spiegazione del finale KD è vivo o morto?

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

, ladel, KD è?Ildi(la recensione) era incentrato sulla sopravvivenza del duo protagonista e della figlia Nadia. La narrazione dell’ultimo spin-off/prequel ambientato nel franchise spionistico di Prime Videosi è svolta in due diversi periodi temporali: il 1992 e il 2000. Nel 1992,(o Principessa Hanimandakini) abbandona il suo sogno di diventare attrice e si unisce all’agenzia di spionaggio per cui lavora la sua amica(o Rahi), chiamata Foundation. L’agenzia era guidata da un ex agente della, che si faceva chiamare Vishwa, Guru e Baba, ed era affiancato da molti altri aspiranti criminali provenienti da tutto il mondo. Baba aveva incaricato, Chacko, Ludo,e KD di acquisire un dispositivo chiamato Armada dal dottor Raghu, che si stava incontrando con un uomo chiamato Pavel a Belgrado.