Lettera43.it - Chi è Susie Wiles, nominata da Donald Trump a capo del suo staff

Come previsto,ha annunciato di aver nominato la direttrice della sua campagna e guru della sua vittoriaalla guida del suopresidenziale. È la prima donna a ricoprire il ruolo di chief ofalla Casa Bianca. Personaggio poco conosciuto per il basso profilo che mantiene, secondo Politico la sua influenza sugli eventi politici Usa è tanto evidente quanto invisibile. In passato, ha gestito con successo le campagne elettorali dinel 2016 e 2020, oltre a quelle di altri politici in Florida, come Rick Scott e il governatore Ron DeSantis.Cosa fa undi gabinetto alla Casa BiancaIldi gabinetto è un ruolo cruciale nell’amministrazione presidenziale. Funge da principale consigliere e gestore del presidente. Supervisiona lodella Casa Bianca, coordinando le attività e garantendo che tutto funzioni senza intoppi.