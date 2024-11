Oasport.it - ATP Finals 2024: quanti punti vengono assegnati e come può cambiare il ranking

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Si conosce ormai la composizione dei due raggruppamenti delle ATPdi tennis: a Torino nella prima fase a gironi ogni giocatore disputerà 3 match, ed in ognuno di essi saranno in palio 200per ilATP, per un totale di 600 in caso di tennista imbattuto nella prima fase.In semifinale saranno in palio altri 400, mentre la vittoria nell’ultimo atto consegnerà ulteriori 500: nel complesso, chi dovesse vincere il torneo di fine anno senza perdere alcun incontro nella fase a gironi andrebbe ad incamerare 1500totali.Jannik Sinner è già certo di chiudere l’anno al numero 1 del mondo, avendo oltre 3000di margine sul più immediato inseguitore, mentre alle sue spalle il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, separati da poco più di 500, si giocheranno la piazza d’onore a fine anno.