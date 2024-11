Lanazione.it - Arriva la Fiera sostenibile. Shopping sì, ma rispettoso

"Lache ti cambia la vita!" non è unacome le altre. Perché tra gli stand dei prodotti sostenibili e bio, si parlerà anche di pace, di rispetto del suolo, di vacanze lente, di buone pratiche, di cooperative che trasformano i terreni confiscati alla criminalità organizzata in opportunità di lavoro e sviluppo . Con questo slogan, Fa’ la cosa giusta! Umbria, la manifestazione dedicata agli stili di vita responsabili ed etici, celebra l’edizione del decennale, in programma all’Umbriafiere di Bastia dal 15 al 17 novembre. L’evento è stato presentato al PostModernissimo da Erigo Pecci, Sindaco di Bastia Umbra; Franco Garofalo, (Autorità di gestione dello sviluppo rurale della Regione Umbria); Paolo Stranieri (Arpa Umbria); Anna Rita Cosso, presidente nazionale Cittadinanzattiva Aps; Matteo Bartolini, presidente Cia Umbria e Nicoletta Gasbarrone per gli organizzatori.