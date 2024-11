Iodonna.it - Un simbolo di rinascita a un mese dalla riapertura al pubblico della cattedrale

Parigi, 7 nov. (askanews) – Sono arrivate a Notre Dame tre nuove campane, a undall’attesadi Parigi che riaccoglierà i suoi primi visitatori il 7 dicembre prossimo, a cinque anni dall’incendio le cui immagini con il crolloguglia hanno sconvolto il mondo. Leggi anche › La “Notre Dame in fiamme” di Jean-Jaques Annaud, su Sky, a tre anni dal disastro › Notre Dame: salvi i rosoni, il tesoro e l’Altare ma altre opere sono perse per sempre Tre nuove campane per Notre DameSono state posizionate sul sagrato, in attesa di essere installate all’interno dell’edificio e una delle campane è proprio quella che era allo Stade de France durante le Olimpiadi di Parigiscorsa estate.